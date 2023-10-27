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13:24, 27 октября 2023Силовые структуры

Запугавшего жителей нескольких деревень россиянина с ружьем задержали

Полиция задержала мужчину с ружьем, запугавшего жителей деревень под Вологдой

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Вологодской области полицейские задержали 43-летнего мужчину с ружьем, который сутки держал в страхе жителей нескольких деревень. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, информация о местонахождении мужчины поступила в полицию около 9:00 мск. Его нашли в поселке Майский около одного из домов. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 226 («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК РФ.

Ранее сообщалось, что мужчина запугивает ружьем местных жителей.

Дебошир поссорился со своей сестрой в том же поселке и, угрожая ножом и похожим на гранату предметом, потребовал отдать ему ружье с патронами из сейфа. После этого, вооружившись, он ушел в неизвестном направлении. Женщина обратилась в полицию.

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