Группа солдат ВСУ сдалась в плен под Купянском

Шесть украинских солдат сдались в плен бойцам ЗВО под Купянском

На купянском участке фронта группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящая из шести человек, сдалась в плен бойцам первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск (ЗВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военнослужащего ЗВО.

Уточняется, что сдавшиеся в плен солдаты служили в 54-й бригаде ВСУ и находились на позициях под Купянском. По данным агентства, украинские военнослужащие добровольно сложили оружие после того, как на их позиции зашли российские военные.

Сообщается, что двое из шести сдавшихся бойцов получили ранения.

Ранее Министерство обороны раскрыло число сдавшихся в плен за минувшую неделю солдат ВСУ. По данным ведомства, добровольно сложили оружие 54 бойца.