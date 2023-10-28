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16:44, 28 октября 2023Мир

В Шотландии назвали позором решение Лондона по голосованию в ГА ООН по Газе

В Шотландии раскритиковали решение Лондона воздержаться от голосования в ГА ООН

Фото: Mike Segar / Reuters

Член и официальный представитель Шотландской национальной партии Томми Шеппард раскритиковал решение Великобритании воздержаться от голосования в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. Об этом он заявил в социальной сети X.

Решение Лондона воздержаться от голосования, которое призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, политик назвал позором. «Великобритания воздерживается. Позор британскому правительству», — написал Шеппард.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил о праве Израиля атаковать палестинское движение ХАМАС. Глава ведомства отметил, что призывы к израильской стороне прекратить боевые действия несостоятельны, поскольку они являются ответной мерой на нападение ХАМАС.

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      Алиса Удовик
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