В Шотландии назвали позором решение Лондона по голосованию в ГА ООН по Газе

В Шотландии раскритиковали решение Лондона воздержаться от голосования в ГА ООН

Член и официальный представитель Шотландской национальной партии Томми Шеппард раскритиковал решение Великобритании воздержаться от голосования в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. Об этом он заявил в социальной сети X.

Решение Лондона воздержаться от голосования, которое призывает к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, политик назвал позором. «Великобритания воздерживается. Позор британскому правительству», — написал Шеппард.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил о праве Израиля атаковать палестинское движение ХАМАС. Глава ведомства отметил, что призывы к израильской стороне прекратить боевые действия несостоятельны, поскольку они являются ответной мерой на нападение ХАМАС.

