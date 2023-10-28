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17:11, 28 октября 2023Из жизни

Женщина выиграла два миллиона долларов в лотерею благодаря предчувствию

В США женщина выиграла в лотерею два миллиона долларов благодаря предчувствию

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Жительница США сорвала куш в лотерею благодаря тому, что прислушалась к интуиции. Об этом сообщает UPI.

Женщина из города Гринвилл, штат Южная Каролина, рассказала, что зашла в магазин, чтобы выпить кофе, когда внезапно решила приобрести билет мгновенной лотереи. «У меня просто было предчувствие», — рассказывает она.

Американка стерла защитный слой с билета сразу после его покупки и обнаружила, что выиграла два миллиона долларов (188,4 миллиона рублей). «Я потеряла дар речи», — вспоминает свою реакцию женщина.

Победительница заявила, что, несмотря на крупный денежный приз, она не собирается менять свою жизнь и планирует продолжать ходить на работу.

Ранее сообщалось, что бездомный из Италии выиграл состояние в лотерею, но из-за отсутствия документов не смог забрать деньги. Мужчине вызвался помочь владелец табачного магазина.

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      Алиса Удовик
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