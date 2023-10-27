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17:07, 27 октября 2023Из жизни

Бездомный не смог забрать крупный выигрыш из-за отсутствия документов

Бездомный из Италии выиграл состояние, но не смог забрать его без документов

Фото: Mehaniq / Shutterstock / Fotodom

Бездомный из Италии выиграл состояние в лотерею, но из-за отсутствия документов не смог забрать деньги. Об этом сообщает Corriere Adriatico.

Итальянец Жанлуиджи по прозвищу Кассано некоторое время ставил на одни и те же семь номеров в лотерее Superenalotto в надежде заработать денег и перестать жить на улице. Во вторник, 24 октября, он купил в книжном магазине города Сенигаллия, регион Марке, лотерейный билет за полтора евро (около 150 рублей) и угадал четыре номера и число «суперстар». В результате Жанлуиджи выиграл крупную сумму в 37 тысяч евро (около 3,6 миллиона рублей). После вычета налогов у него должно было остаться примерно 30 тысяч евро (2,9 миллиона рублей). Однако у Жанлуиджи возникли проблемы с получением выигрыша из-за отсутствия необходимых документов.

«Чтобы забрать деньги, нужна карточка медицинского страхования, но у меня ее нет, есть только старый налоговый код, он не годится», — рассказал Жанлуиджи журналистам. Он также добавил, что деньги позволили бы ему ни в чем не нуждаться и «продолжать оставаться невидимым».

Жанлуиджи вызвался помочь владелец табачного магазина из исторического центра Сенигаллии Массимо Севери. «Из за его акцента мы зовем его Кассано — в честь игрока национальной сборной, — и он смеется в ответ. Я рад, что он выиграл, потому что обычно он ночует на скамейках или в благотворительном приюте, он выживает за счет того, что может найти на улицах. Когда он в городе, он обычно играет [в лотерею]», — рассказал Севери. Он и Джованни Бомпецци, директор Благотворительного фонда Сенигаллии, сейчас ищут способы достать для Кассано копии документов, которые могли бы позволить ему забрать выигрыш.

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Жанлуиджи живет в Сенигаллии не постоянно. Например, в нынешнем году он пробыл в городе до июня и вернулся лишь в октябре. Он часто путешествует между Анконой и Пезаро и время от времени бывает в Римини. Несмотря на это, в городе Жанлуиджи знают и любят. В августе 2022 года он стал героем Сенигаллии: когда на одной из улиц начал обваливаться карниз, он поднял тревогу и предупредил прохожих об опасности. Никто не знает, что случилось с Кассано в прошлом и где его семья, а сам он предпочитает об этом не говорить.

Ранее сообщалось, что житель Лондона растратил выигранные в лотерею миллионы, разорился и стал бездомным. 63-летний Ли Райан, бывший заключенный, сорвал куш в 1995 году.

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      Антонина Черташ
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