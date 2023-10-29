Фьюри высказался о победе над Нганну в поединке по правилам бокса

Фьюри назвал поединок с Нганну самым тяжелым в карьере за десять лет

Британский боксер Тайсон Фьюри высказался о победе над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) французом Фрэнсисом Нганну. Его слова приводит Eurosport со ссылкой на TNT.

«Нганну — адский боец, неудобный и с сильным ударом. Это намного лучший боксер, чем мы все думали. Он не шел вперед, а просто ждал меня, чтобы контратаковать», — заявил Фьюри. Он назвал поединок с французом самым тяжелым в карьере за последние десять лет.

28 октября Фьюри победил Нганну в бою по правилам бокса в супертяжелом весе в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Поединок продлился десять раундов. Судьи отдали победу Фьюри раздельным решением.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

В активе Фьюри 34 победы (24 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.