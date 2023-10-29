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09:06, 29 октября 2023Спорт

Усик оценил победу Фьюри в поединке с Нганну

Александр Усик заявил, что его удивил нокдаун в поединке Тайсона Фьюри и Нганну
Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри. Фото: Matt Davies Source / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинский боксер Александр Усик оценил победу британца Тайсона Фьюри в поединке с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну. Слова спортсмена приводит YouTube-канал Fight Hub TV.

«Удивил ли меня нокдаун? Да, конечно. Я смотрел и думал: "Вау, Фрэнсис, будь осторожен". И говорил Фьюри: "Тайсон, джеб, джеб, двигайся, джеб"» — заявил Усик.

28 октября Фьюри победил Нганну в бою по правилам бокса в супертяжелом весе в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Поединок продлился десять раундов. Судьи отдали победу Фьюри раздельным решением.

29 сентября ESPN сообщил, что Фьюри и Усик подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира. По информации издания, боксерский поединок может состояться 23 декабря 2023 года или в январе 2024 года.

Нганну за карьеру одержал 17 побед и потерпел три поражения в смешанных единоборствах. Он удерживал чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

В активе Фьюри 34 победы (24 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

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      Андрей Стрельцов
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