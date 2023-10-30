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15:05, 30 октября 2023Россия

Дагестанцев призвали привести участников антисемитских беспорядков в чувство

Глава СПЧ Фадеев призвал привести участников беспорядков в Дагестане в чувство

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Дагестанскому обществу нужно привести участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы в чувство. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев, его слова приводятся в Telegram-канале СПЧ.

По словам Фадеева, раньше казалось, что российское общество уже изжило антисемитизм, а последние десятилетия эта проблема не стояла вовсе. Беспорядки в Дагестане общественник описал как неприятные и заявил, что случившееся — «очень нехорошо».

Фадеев заявил, что дагестанцам нужно самим повлиять на земляков. «Население Северного Кавказа, население Дагестана должно тоже обратиться к этим хулиганам и привести их в чувства. Понятно, что большинство населения Дагестана понимает, в чем дело», — объявил глава СПЧ.

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Вечером 29 октября толпа агрессивных мужчин прибыла на территорию аэропорта в Махачкале после того, как в социальных сетях появилась информация о прибывшем из Израиля самолете. Мужчины с криками «Аллаху Акбар» прорвались на взлетно-посадочную полосу и в служебные помещения, где искали евреев.

Участники беспорядков грубо задерживали и досматривали прибывших пассажиров, оскорбляли их и отбирали у них паспорта. После этого начались столкновения с полицией. В результате беспорядков пострадали 20 человек. Десяти из них понадобилась стационарная медпомощь.

Управление Следственного комитета России в Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках.

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      Марк Леонов
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