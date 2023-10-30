Глава ФИФА отреагировал на нападение фанатов на автобус «Лиона»

Глава ФИФА Инфантино осудил нападение фанатов «Марселя» на автобус «Лиона»

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отреагировал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) на нападение фанатов «Марселя» на автобус «Лиона».

«В футболе абсолютно нет места насилию как на поле, так и за его пределами. Таким событиям, которые произошли в Марселе, нет места в нашем спорте и обществе», — осудил он произошедшее. Глава ФИФА призвал компетентные органы обеспечить принятие надлежащих мер и подчеркнул, что в футболе все без исключения должны быть в безопасности.

29 октября болельщики «Марселя» забросали камнями автобус «Лиона» по пути на стадион «Велодром». В результате нападения ранение осколками получил главный тренер клуба Фабио Гроссо. Также пострадал его помощник Раффаэле Лонго.

Матч между командами в рамках чемпионата Франции, который был запланирован на 29 октября, было решено перенести. В «Марселе» раскритиковали поведение фанатов клуба.