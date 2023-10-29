Фанаты забросали камнями автобус с французскими футболистами и ранили тренера

Болельщики «Марселя» закидали камнями автобус «Лиона» и ранили тренера Гроссо

Болельщики «Марселя» забросали камнями автобус с футболистами и тренерами «Лиона». Об этом сообщает Le Parisien.

Столкновение произошло перед матчем команд в рамках чемпионата Франции. Фанаты разбили стекла автобуса «Лиона», когда он направлялся на стадион «Велодром».

В результате инцидента получил ранение главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо. Осколки попали в лицо мужчины, у него случилось кровотечение. Итальянскому специалисту оказали медицинскую помощь на стадионе. Отмечается, что также пострадал его помощник Раффаэле Лонго.

Информации о том, получили ли повреждения находившиеся в автобусе футболисты, на данный момент нет. Матч, который был запланирован на 22:45 29 октября, было решено перенести.