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22:27, 29 октября 2023Спорт

Фанаты забросали камнями автобус с французскими футболистами и ранили тренера

Болельщики «Марселя» закидали камнями автобус «Лиона» и ранили тренера Гроссо

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Болельщики «Марселя» забросали камнями автобус с футболистами и тренерами «Лиона». Об этом сообщает Le Parisien.

Столкновение произошло перед матчем команд в рамках чемпионата Франции. Фанаты разбили стекла автобуса «Лиона», когда он направлялся на стадион «Велодром».

В результате инцидента получил ранение главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо. Осколки попали в лицо мужчины, у него случилось кровотечение. Итальянскому специалисту оказали медицинскую помощь на стадионе. Отмечается, что также пострадал его помощник Раффаэле Лонго.

Информации о том, получили ли повреждения находившиеся в автобусе футболисты, на данный момент нет. Матч, который был запланирован на 22:45 29 октября, было решено перенести.

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      Дарья Коршунова
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