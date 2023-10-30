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00:45, 30 октября 2023Спорт

Во французском клубе осудили забросавших камнями автобус соперников фанатов

Французский «Марсель» осудил болельщиков, забросавших камнями автобус «Лиона»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В «Марселе» отреагировали на инцидент, произошедший перед матчем с «Лионом» в чемпионате Франции. Заявление приводится на сайте команды.

В «Марселе» осудили поведение фанатов, напавших на автобус соперников. «Клуб осуждает агрессивное поведение, которому нет места в мире футбола и обществе», — говорится в заявлении команды. В «Марселе» выразили сожаление, что футбольный праздник был испорчен «из-за горстки бездумных людей».

Ранее 29 октября сообщалось, что болельщики «Марселя» забросали камнями автобус «Лиона» по пути на стадион «Велодром». В результате нападения ранение осколками получил главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо. Также пострадал его помощник Раффаэле Лонго.

Матч, который был запланирован на 22:45 29 октября, было решено перенести.

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