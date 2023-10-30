Месси назвали фаворитом «Золотого мяча»

Goal: аргентинец Лионель Месси является фаворитом «Золотого мяча»

Goal обновил рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2023 году. Он приводится на сайте издания.

Главным претендентом на награду стал аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси. Также среди фаворитов оказались француз Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен») и норвежец Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Церемония награждения, которую проводит журнал France Football, состоится 30 октября в Париже. В 2022 году трофей получил экс-форвард мадридского «Реала», а ныне игрок саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема.

36-летний Месси — семикратный обладатель «Золотого мяча». В сезоне 2022/2023 он выиграл чемпионат мира вместе со сборной Аргентины, стал чемпионом Франции с ПСЖ, а также обладателем Кубка лиг в составе «Интер Майами».