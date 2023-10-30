Министр спорта Франции заявила об усталости от идиотов на стадионах

Министр спорта Франции Удеа-Кастера заявила, что устала от идиотов на стадионах

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила об усталости от идиотов на стадионах после беспорядков в Марселе, из-за которых был сорван матч чемпионата страны по футболу. Ее слова приводит RMC Sport.

Удеа-Кастера посчитала, что если болельщик виновен в деструктивном поведении, ему нужно запретить приходить на стадион, а абонемент заморозить. «Чтобы он больше не смог купить ни одного билета на этот стадион. Мы все сыты по горло», — подчеркнула она.

29 октября болельщики «Марселя» забросали камнями автобус «Лиона» по пути на стадион «Велодром». В результате нападения ранение осколками получил главный тренер клуба Фабио Гроссо. Также пострадал его помощник Раффаэле Лонго.

Матч между командами в рамках чемпионата Франции, который был запланирован на 29 октября, было решено перенести. В «Марселе» раскритиковали поведение фанатов клуба.