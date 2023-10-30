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16:28, 30 октября 2023Силовые структуры

Минздрав опроверг данные об уходе из жизни полицейского в Махачкале

Минздрав опроверг сообщения о погибшем полицейском после беспорядков в Махачкале

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Минздрав Дагестана опроверг данные об ушедшем из жизни полицейском после беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадина Пирмагомедова заявила Telegram-каналу Mash, что один из потерпевших не выжил.

По данным Минздрава республики, на лечении в больницах Дагестана остаются пять человек. Двое из пострадавших получили черепно-мозговые травмы и находятся в тяжелом состоянии. Большинство раненых — сотрудники полиции.

29 октября сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы после известия, что там приземлился самолет из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля.

Управление Следственного комитета (СК) России в Дагестане возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Бастрыкин взял его под свой контроль.

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      Илона Палей
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