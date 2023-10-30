Полиция устроила проверку на складе Wildberries в Подмосковье

Wildberries: полиция устроила проверку сотрудников склада в СЦ «Белая дача»

Сотрудники полиции устроили проверку документов у сотрудников склада Wildberries в СЦ «Белая дача» в Подмосковье, сообщает пресс-служба маркетплейса.

Руководство компании заявило, что оказывает содействие полиции и делает все необходимое, чтобы восстановить работу склада. Однако до окончания проверки на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров, предупредили представители площадки.

«Мы знаем, как важна оперативность работы склада в высокий сезон. Просим наших партнеров и клиентов с пониманием отнестись к данной ситуации», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

В декабре 2022 года проверку на одном из складов Wildberries в подмосковной Электростали начала Миграционная служба. России. Руководство компании пообещало оказать помощь сотрудникам правоохранительных органов, однако о причинах расследования не упомянули.

С 9 октября 2023 года Wildberries ввел комиссию в три процента от стоимости покупки за оплату товаров с карт платежных систем Visa и Mastercard. По словам директора по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрия Колесникова, эта доля — вознаграждение банка, осуществляющего обработку платежа. После жалоб клиентов представителей маркетплейса и банков вызвала на совещание Генпрокуратура РФ, после чего взимание комиссии отменили, а удержанные средства начали возвращать.

В начале октября компания изменила правила подсчета прибыли для точек. Если ПВЗ выдаст товара больше чем на восемь миллионов рублей, маржа снизится на 0,03 процентных пункта за каждый миллион сверх лимита, а сумма, с которой рассчитывается бонус партнера, будет ограничена 10 тысячами рублей, сообщил Telegram-канал Mash. Представители маркетплейса объяснили изменения новой гибкой системой тарифов, которая учитывает затраты на содержание каждого ПВЗ и должна увеличить доходы ряда предпринимателей.