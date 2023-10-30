Раскрыто содержание письма Ласицкене украинке Магучих

Ласицкене заявила, что совершила ошибку, не написав украинке Магучих раньше

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене раскрыла содержание письма, которое она передала украинке Ярославе Магучих. Его приводит Sports.ru.

Спортсменка выразила сожаление, что случившееся между Россией и Украиной повлияло на отношение соперницы к ней. Она заявила, что совершила ошибку, не написав Магучих раньше. «На тот момент я думала, что мои слова вам никак не помогут. Но молчание — не равно согласие», — подчеркнула Ласицкене.

Легкоатлетка попросила прощения за свою слабость, так как не могла подобрать правильные слова. «Я боялась, что мое "как вы там?" еще больше разозлит вас. Я была уверена — никакое мое слово не облегчит ваши переживания и страдания», — добавила она.

Ранее 30 октября Магучих рассказала, что россиянка связалась с ней только летом 2022 года после того, как СМИ написали об отсутствии реакции на политическую ситуацию. Она заявила, что отказалась от общения с Ласицкене, так как та должна была выйти на контакт раньше.

Во время Олимпийских игр в Токио Ласицкене и Магучих сделали общее фото. Спортсменки завоевали, соответственно, золото и бронзу в соревнованиях по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.