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19:11, 30 октября 2023Спорт

Раскрыто содержание письма Ласицкене украинке Магучих

Ласицкене заявила, что совершила ошибку, не написав украинке Магучих раньше
Мария Ласицкене

Мария Ласицкене. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене раскрыла содержание письма, которое она передала украинке Ярославе Магучих. Его приводит Sports.ru.

Спортсменка выразила сожаление, что случившееся между Россией и Украиной повлияло на отношение соперницы к ней. Она заявила, что совершила ошибку, не написав Магучих раньше. «На тот момент я думала, что мои слова вам никак не помогут. Но молчание — не равно согласие», — подчеркнула Ласицкене.

Легкоатлетка попросила прощения за свою слабость, так как не могла подобрать правильные слова. «Я боялась, что мое "как вы там?" еще больше разозлит вас. Я была уверена — никакое мое слово не облегчит ваши переживания и страдания», — добавила она.

Ранее 30 октября Магучих рассказала, что россиянка связалась с ней только летом 2022 года после того, как СМИ написали об отсутствии реакции на политическую ситуацию. Она заявила, что отказалась от общения с Ласицкене, так как та должна была выйти на контакт раньше.

Во время Олимпийских игр в Токио Ласицкене и Магучих сделали общее фото. Спортсменки завоевали, соответственно, золото и бронзу в соревнованиях по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.

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      Анастасия Борисова
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