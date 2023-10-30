Раскрыто содержание письма Ласицкене украинке Магучих
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене раскрыла содержание письма, которое она передала украинке Ярославе Магучих. Его приводит Sports.ru.
Спортсменка выразила сожаление, что случившееся между Россией и Украиной повлияло на отношение соперницы к ней. Она заявила, что совершила ошибку, не написав Магучих раньше. «На тот момент я думала, что мои слова вам никак не помогут. Но молчание — не равно согласие», — подчеркнула Ласицкене.
Легкоатлетка попросила прощения за свою слабость, так как не могла подобрать правильные слова. «Я боялась, что мое "как вы там?" еще больше разозлит вас. Я была уверена — никакое мое слово не облегчит ваши переживания и страдания», — добавила она.
Ранее 30 октября Магучих рассказала, что россиянка связалась с ней только летом 2022 года после того, как СМИ написали об отсутствии реакции на политическую ситуацию. Она заявила, что отказалась от общения с Ласицкене, так как та должна была выйти на контакт раньше.
Во время Олимпийских игр в Токио Ласицкене и Магучих сделали общее фото. Спортсменки завоевали, соответственно, золото и бронзу в соревнованиях по прыжкам в высоту. На родине украинка подверглась критике и была вызвана на беседу в Министерство обороны.