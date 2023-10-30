В Госдуме заявили о вмешательстве Запада в беспорядки в Дагестане

Депутат Госдумы Пискарев заявил о вмешательстве Запада в беспорядки в Дагестане

Беспорядки в Дагестане — это очередная попытка Запада расшатать ситуацию в России изнутри и дискредитировать органы власти, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. Его слова приводит Telegram-канал комиссии.

Депутат отметил, что в Госдуме тщательно изучат информацию о действиях Запада и выработают дополнительные меры реагирования. «Агенты СБУ и их хозяева из Вашингтона и Брюсселя ищут любой повод, чтобы дестабилизировать обстановку в нашей стране. Теперь попытались разыграть национальную карту. Но ничего у них не выйдет», — подчеркнул Пискарев.

В заключение он сказал, что любые проявления ксенофобии и радикальной нетерпимости недопустимы и будут неотвратимо наказываться в соответствии с законом.

Ранее о том, что провокации в Дагестане курировали из-за рубежа, заявил глава республики Сергей Меликов. По его словам, для этого используются «запрещенные приемы», связанные с разжиганием межнациональной розни и межконфессиональными проблеми и применяемые «врагами, противниками нашей страны».

29 октября сотни человек ворвались в аэропорт Махачкалы в ожидании самолета из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. В результате беспорядков пострадали 20 человек. Десяти из них понадобилась стационарная медпомощь. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.