Хабаровский музей проведет мастер-классы, экскурсии и спиритический сеанс

Музей Гродекова в Хабаровске проведет спиритический сеанс в «Ночь искусств»

В краеведческом музее имени Н.И.Гродекова в Хабаровске в рамках всероссийской акции «Ночь искусств» пройдут мастер-классы, экскурсии и спиритический сеанс. Об этом сообщает DVHAB.

Акция пройдет 4 ноября. В ее рамках гости смогут сделать сувениры на память, ознакомятся с историей искусств, увидят артефакты и узнают о результатах экспедиции на средневековом городище, и поучаствуют в мастер-классе, на котором смогут почувствовать себя археологами.

Одним из самых ярких событий станет спиритический сеанс из XIX века. В рамках мероприятия организаторы расскажут, почему образованные люди посвящали жизнь изучению оккультизма, что повлияло на развитие эзотерики, кто из магов оставил след в истории и другие.

Кроме того, традиционно в «Ночь» открываются двери в самые закрытые помещения – в фонды, куда специально проведут экскурсии. Команда музея также пригласил поэтов, вокалистов и артистов Хабаровска — они сыграют на этнических инструментах и прочитают стихи дальневосточных поэтов.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области к акции «Ночь искусств» подготовили сотни мероприятий — в общей сложности ожидается, что в библиотеках, домах культуры и музеях состоится более 330 мероприятий. Организаторы ожидают, что творческие мастер-классы, встречи с местными художниками и ремесленниками посетят в эти дни порядка 1,5 тысячи гостей и жителей региона.