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01:17, 31 октября 2023Спорт

Месси выиграл восьмой «Золотой мяч». Кто был его конкурентом и почему аргентинец снова победил?

Аргентинец Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»

Фото: Matt Kelley / Getty Images

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в восьмой раз в карьере стал обладателем «Золотого мяча». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Церемония вручения награды прошла в понедельник, 30 октября, в парижском музыкальном театре «Шатле».

Ранее Месси семь раз признавался лучшим футболистом мира. Это произошло в 2009, 2011, 2012, 2013, 2016, 2019 и 2021 годах. В минувшем сезоне обладателем награды стал француз Карим Бензема, который выступает за саудовский «Аль-Иттихад».

Список претендентов на «Золотой мяч» состоял из 30 футболистов

Месси считался безоговорочным фаворитом, среди претендентов также выделялись норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Игрок английского клуба в минувшем сезоне выиграл с «горожанами» чемпионат и Кубок страны, а также Лигу чемпионов. В АПЛ норвежец забил рекордные 36 мячей, а в главном клубном европейском турнире стал лучшим бомбардиром с 12 голами.

Мбаппе стал чемпионом Франции вместе с ПСЖ. Кроме того, в составе сборной форвард дошел до финала чемпионата мира в Катаре, где оформил хет-трик. Всего на мундиале нападающий отличился восемь раз и стал лучшим бомбардиром турнира. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мбаппе и Холанда в 180 миллионов евро за каждого футболиста. Они являются самыми дорогими игроками мира на данный момент.

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Португальский нападающий «Аль-Хиляля» Криштиану Роналду впервые за 19 лет оказался вне списка номинантов на «Золотой мяч». Ранее он пять раз становился обладателем награды, последний раз это произошло в 2017 году.

В минувшем сезоне Месси впервые в карьере стал чемпионом мира

Месси в минувшем сезоне взял главный титул в карьере на международном уровне. Аргентинец вместе с национальной сборной стал чемпионом мира. Форвард сделал дубль в финале, а всего забил на турнире семь мячей и сделал три голевые передачи.

Его во второй раз в карьере признали лучшим футболистом чемпионата мира

В минувшем сезоне Месси был одноклубником Мбаппе по ПСЖ и также выиграл чемпионат Франции. Кроме того, он стал лучшим ассистентом турнира. В июне аргентинец покинул парижский клуб и на правах свободного агента присоединился к «Интер Майами», выступающему в североамериканской Главной лиге футбола (MLS).

Лионель Месси

Лионель Месси

Фото: Leco Viana / Globallookpress.com

«Золотой мяч» был учрежден журналом France Football в 1956 году

Первые 39 лет его могли получить только европейские футболисты из европейских клубов. Однако в 1995 году правила изменили. С того момента национальность игрока больше не имела значения, но претендент должен был обязательно играть в Старом Свете. С 2010-го по 2015 год вручалась объединенная награда — лучшего игрока France Football определял совместно с ФИФА.

С 2016-го журнал снова стал единоличным учредителем приза

Ближайшим преследователем Месси по количеству завоеванных «Золотых мячей» является нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, у него пять титулов. Обладателями престижной награды также становились трое советских игроков: Игорь Беланов, Олег Блохин и Лев Яшин. Последний до сих пор остается единственным вратарем, удостоенным награды.

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      Алексей Гусев
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