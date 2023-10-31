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13:09, 31 октября 2023Спорт

Определены сроки слушаний по делу легионера «Спартака» о контрабанде наркотиков

Слушания по делу Промеса о контрабанде наркотиков состоятся в январе 2024 года

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Определены сроки слушаний по делу нидерландского нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса о контрабанде наркотиков. Их сообщила журналистка De Telegraaf Саскиа Беллеман в соцсети X.

По информации источника, слушания по существу пройдут в январе 2024 года. «Дело связано с ввозом двух партий кокаина через Западную Шельду и порт Антверпен в январе 2020 года», — добавила Беллеман.

В январе 2022-го прокуратура Нидерландов обвинила Промеса в связи с суринамским наркоторговцем Питом Уортелом. Отмечалось, что легионер московской команды и его родственники вложили деньги в партию кокаина общим весом 1370 килограммов, которая была изъята голландской полицией в апреле 2020 года.

19 июня суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. 31-летнего нападающего признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату.

Промес вернулся в «Спартак» 25 февраля 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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