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11:25, 1 ноября 2023Наука и техника

Астронавты НАСА впервые выйдут в открытый космос после российской утечки

Астронавты НАСА впервые выйдут в космос после утечки на российской «Науке»

Фото: NASA / Unsplash

Астронавты НАСА впервые выйдут в открытый космос после утечки на модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает американское космическое агентство.

Выход астронавтов Жасмин Могбели и Лорал О'Хара из шлюза Quest должен начаться сегодня,1 ноября, в 15:05 по московскому времени и продлится примерно 6,5 часа.

Члены экипажа МКС должны будут взять пробы с внешней поверхности станции на предмет обнаружения способных существовать в вакууме микроорганизмов. Также астронавты демонтируют неисправный блок антенны и заменят одно из креплений солнечных батарей.

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Ранее ТАСС со ссылкой на НАСА сообщал, что из-за российской утечки западные астронавты выйдут в открытый космос не ранее декабря.

Утечка теплоносителя на многоцелевом модуле «Наука» российского сегмента МКС прекратилась 11 октября.

Неполадки с модулем обнаружены 9 октября.

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      Иван Потапов
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