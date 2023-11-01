Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:42, 2 ноября 2023Экономика

Нейросети помогут клиентам маркетплейса находить товары по фотографии

Российский маркетплейс добавил функцию поиска товара без его названия

Фото: Melanie Deziel / Unsplash

На Яндекс Маркете появилась возможность искать товары по их изображениям. Для этого сервис добавил в свое приложение функцию «Умная камера». С ее помощью можно найти понравившиеся товары, которые вы увидели на снимке или у знакомого. А если именно такой вещи не окажется в ассортименте, маркетплейс предложит похожие варианты.

«Умная камера» умеет находить товары разных категорий: обувь, одежду, электронику, бытовую технику, аксессуары для гаджетов, мебель и многое другое. Функция может искать и совсем небольшие товары: например, с ее помощью покупатели также находили шнуры и переходники для зарядок, клей и скотч. А некоторым функция помогает заказать вещи, названия которых они не знают: например, родители благодаря камере нашли «игольчатый» конструктор — игрушку, которую их ребенок заметил в гостях.

Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно нажать на значок камеры в поисковой строке приложения, а затем сфотографировать товар или загрузить его изображение из альбома смартфона.

Перед запуском маркетплейс протестировал камеру с участием покупателей. Больше 70 процентов пользователей продолжили это делать после первого опыта.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шаповалова
      Обсудить
      Последние новости

      В России пересмотрят тарифы на электричество для населения. Кто станет платить больше?

      Потепление Мирового океана ускорилось

      Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

      Молдавия перестанет платить взносы в СНГ

      Авторы «Голодных игр» усомнились в возвращении Китнисс Эвердин на большой экран

      Нейросети помогут клиентам маркетплейса находить товары по фотографии

      В рекламе популярного бренда разглядели поддержку Палестины

      Минобороны заявило о поражении украинского Су-27 на аэродроме

      Российские системы ПВО за сутки перехватили четыре ракеты Storm Shadow

      ВСУ начали чаще использовать танки Leopard на запорожском фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости