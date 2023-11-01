Нейросети помогут клиентам маркетплейса находить товары по фотографии

Российский маркетплейс добавил функцию поиска товара без его названия

На Яндекс Маркете появилась возможность искать товары по их изображениям. Для этого сервис добавил в свое приложение функцию «Умная камера». С ее помощью можно найти понравившиеся товары, которые вы увидели на снимке или у знакомого. А если именно такой вещи не окажется в ассортименте, маркетплейс предложит похожие варианты.

«Умная камера» умеет находить товары разных категорий: обувь, одежду, электронику, бытовую технику, аксессуары для гаджетов, мебель и многое другое. Функция может искать и совсем небольшие товары: например, с ее помощью покупатели также находили шнуры и переходники для зарядок, клей и скотч. А некоторым функция помогает заказать вещи, названия которых они не знают: например, родители благодаря камере нашли «игольчатый» конструктор — игрушку, которую их ребенок заметил в гостях.

Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно нажать на значок камеры в поисковой строке приложения, а затем сфотографировать товар или загрузить его изображение из альбома смартфона.

Перед запуском маркетплейс протестировал камеру с участием покупателей. Больше 70 процентов пользователей продолжили это делать после первого опыта.

