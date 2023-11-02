«Калашников» создал элементы новой экипировки «Легионер»

«Калашников» разработал первые прототипы элементов новой экипировки «Легионер»

Концерн «Калашников» разработал первые прототипы отдельных элементов экипировки нового поколения «Легионер». Об этом сообщил глава концерна Алан Лушников, передает РИА Новости.

«Вместе с ЦНИИточмаш делаем большую работу по разработке третьего поколения экипировки, она называется "Легионер". Это большая, очень серьезная работа, она не на один год. (…) Огромный задел уже сделан. (…) Прототипы, которые мы хотим видеть в будущей экипировке, они уже есть, их можно увидеть — например, ВКПО 3.0», — сказал Лушников.

По его словам, всесезонный комплект полевого обмундирования (ВКПО 3.0) доработают. «Но это уже прототип того, что мы бы хотели видеть в "Легионере"», — отметил глава концерна.

В мае в концерне «Калашников» сообщили, что компания «Триада-ТКО» начала поставки новых комплектов ВКПО 3.0 для военнослужащих.

В феврале глава российского предприятия «Кираса» Владимир Кормушин рассказал, что опытный образец перспективной экипировки солдата будущего «Легионер» может появиться в России в 2025 году. Новая экипировка придет на смену комплекту «Ратник».

В декабре 2022 года РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщало, что экипировка «Легионер» получит несколько систем, включая комплекс управления дронами и роботами. В том же месяце стало известно, что Минобороны России утвердило техническое задание на научно-исследовательскую работу по экипировке солдата будущего «Легионер».