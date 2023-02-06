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04:30, 6 февраля 2023Наука и техника

Названы сроки появления опытного образца перспективной экипировки «Легионер»

Глава «Кирасы» Кормушин: опытный образец экипировки «Легионер» может появиться в 2025 году

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

Опытный образец перспективной экипировки солдата будущего «Легионер» может появиться в России в 2025 году, такие сроки назвал глава российского предприятия-производителя «Кираса» Владимир Кормушин, передает РИА Новости.

«Опытный образец нового комплекта боевой экипировки, по нашему мнению, должен быть создан к 2025 году и воплотить в себя лучшие наработки отечественных конструкторов накопленные и нереализованные за последние десять лет», — отметил руководитель компании.

Он добавил, что образец станет основой для создания комплекта «Легионер» к 2035 году. Новая экипировка придет на смену «Ратнику», но в ней будут разрабатываться те же элементы: сам боевой защитный комплект, зимняя маскировка и очки.

При этом Кормушин отметил, что для качественной научно-исследовательской работы потребуется около двух лет, поэтому сократить сроки вдвое и завершить ее к концу 2023 года представляется мало возможным без потери качества.

В декабре стало известно, что в рамках научно-исследовательской работы «Легионер» появилось еще одно совершенно новое направление — система робототехнического обеспечения. Экипировка «солдата будущего» позволит военному управлять беспилотниками и роботами.

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Марина Совина
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