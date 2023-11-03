Адвокат рассказала о взятке в деле о наркотиках экс-игрока сборной России

Адвокат Макличенко: сотрудники МВД требовали взятку по делу о наркотиках Бугаева

Адвокат Екатерина Макличенко, представляющая интересы экс-игрока сборной России Алексея Бугаева, рассказала о фальсификации материалов в деле футболиста. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Когда я пообщалась с подзащитным, увидела ряд документов, которые были подписаны в момент задержания, и поняла, что он не читал ни один из документов, а по сути подписал признательные заявления на сбыт особо крупной партии наркотиков», — заявила юрист. Она добавила, что были сделаны постановочные фото Бугаева на месте обнаружения закладки и со свертком, которого, по словам Макличенко, футболист ранее не видел.

Кроме того, адвокат рассказала, что сотрудники МВД звонили супруге спортсмена и требовали взятку в размере трех миллионов рублей, чтобы уголовное дело не было возбуждено. «Жена Бугаева подыграла им, сказала, что будет искать, и на следующий день обратилась в органы ФСБ», — добавила она.

О задержании Бугаева стало известно 1 ноября. Ночью 29 октября экс-футболиста остановили полицейские и обнаружили в кармане его толстовки сверток с 500 граммами мефедрона.

Бугаеву назначили административный арест на семь суток за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Также в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о подготовке к торговле наркотиками с мерой пресечения в виде ареста до 31 декабря.