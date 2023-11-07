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18:07, 7 ноября 2023Силовые структуры

Осужденного за хакерство в США россиянина освободили и депортировали в Россию

Осужденного за хакерство в США россиянина Украинского депортировали в Россию

Фото: Kasia Derenda / Unsplash

Дмитрия Украинского, осужденного в США за хакерство и финансовые преступления, депортировали в Россию, сообщает ТАСС.

В 2019 году в Таиланде мужчину признали виновным в финансовых преступлениях. Утверждалось, что он похитил деньги американцев со счетов и легализовал их в Таиланде. Согласно закону королевства, россиянина должны были освободить условно-досрочно, однако суд экстрадировал мужчину в США по их запросу.

В штатах россиянина требовали приговорить к 20 годам заключения по обвинению в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег, совершенных посредством электронных средств связи. Однако следствию не удалось доказать причастность мужчины к преступлениям, и ему назначили пять лет тюрьмы. Суд также зачел срок нахождения в тюрьме Таиланда.

Во вторник, 7 ноября, Украинский приземлился в российском аэропорту.

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      Илона Палей
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