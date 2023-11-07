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16:07, 7 ноября 2023Интернет и СМИ

Стало известно о госпитализации Дроздова

Mash: телеведущего Николая Дроздова госпитализировали из-за жалобы на слабость

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

86-летнего телеведущего Николая Дроздова госпитализировали из-за жалобы на слабость. Об этом стало известно из сообщения Mash в Telegram.

По данным издания, телеведущего госпитализировали после планового осмотра у врача. Дроздов пожаловался на слабость, и тогда медики решили госпитализировать его на один день.

Сообщается, что телеведущего уже выписали. У него хорошее самочувствие.

24 октября Mash сообщал, что Дроздов проходит противораковую терапию на дому. По имеющимся данным, на начало ноября ему назначили визит к онкологу.

6 октября сообщалось, что у телеведущего обнаружили рак предстательной железы, однако позднее сам Дроздов опроверг эту информацию. Его супруга Татьяна подтвердила слова мужа, подчеркнув, что он здоров.

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      Мария Большакова
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