Шоу ART OF HANS ZIMMER, посвященное Циммеру, пройдет в Москве и Санкт-Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге состоится шоу ART OF HANS ZIMMER, которое будет посвящено творчеству легендарного кинокомпозитора и обладателя премий «Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми», «Эмми» и многих других Ханса Циммера. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На концерте прозвучат хиты музыканта из фильмов «Гладиатор», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря» и «Дюна», а также другие композиции маэстро в новой трактовке. На сцену выйдет более ста артистов — оркестр, хор, солисты и актеры. Отмечается, что само шоу будет наполнено оригинальной сценографией, объемным звуком, интерактивным контентом и уникальными декорациями.

Среди солистов заявлены лауреат международных вокальных конкурсов Диана Анкудинова, звезда театра «Градский Холл» Софья Онопченко, певец и композитор Джем Шериф, участники группы «ПЯТЕRO» и музыканты Дарья Ловать, Екатерина Колесникова, Нина Таран, Федор Тишкевич и братья Бондаренко. Сопровождать мероприятие будет один из лучших оркестров России — Академический Большой концертный оркестр имени Ю.В. Силантьева.

10 ноября ART OF HANS ZIMMER состоится в Москве, на «ВТБ Арене», а 12 ноября в Санкт-Петербруге, в СК «Юбилейный».

Билеты на концерты можно приобрести по ссылке.