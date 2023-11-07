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15:13, 7 ноября 2023Культура

В Москве и Санкт-Петербурге состоится шоу ART OF HANS ZIMMER

Шоу ART OF HANS ZIMMER, посвященное Циммеру, пройдет в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: пресс-служба шоу Art of Hans Zimmer

В Москве и Санкт-Петербурге состоится шоу ART OF HANS ZIMMER, которое будет посвящено творчеству легендарного кинокомпозитора и обладателя премий «Оскар», «Золотой глобус», «Грэмми», «Эмми» и многих других Ханса Циммера. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На концерте прозвучат хиты музыканта из фильмов «Гладиатор», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря» и «Дюна», а также другие композиции маэстро в новой трактовке. На сцену выйдет более ста артистов — оркестр, хор, солисты и актеры. Отмечается, что само шоу будет наполнено оригинальной сценографией, объемным звуком, интерактивным контентом и уникальными декорациями.

Среди солистов заявлены лауреат международных вокальных конкурсов Диана Анкудинова, звезда театра «Градский Холл» Софья Онопченко, певец и композитор Джем Шериф, участники группы «ПЯТЕRO» и музыканты Дарья Ловать, Екатерина Колесникова, Нина Таран, Федор Тишкевич и братья Бондаренко. Сопровождать мероприятие будет один из лучших оркестров России — Академический Большой концертный оркестр имени Ю.В. Силантьева.

10 ноября ART OF HANS ZIMMER состоится в Москве, на «ВТБ Арене», а 12 ноября в Санкт-Петербруге, в СК «Юбилейный».

Билеты на концерты можно приобрести по ссылке.

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      Анастасия Астахова
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