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18:25, 7 ноября 2023Мир

В США заговорили о возможном военном перевороте на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский может спровоцировать военный переворот

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Уже сейчас действия президента Владимира Зеленского, возможно, подталкивают к военному перевороту на Украине. Об этом заявил бывший член ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Он отметил, что Зеленский уже начал увольнять генералов и высокопоставленных военных в рядах армии. Такие действия политика Джонсон воспринял как шаг к возможному перевороту в стране. Бывший аналитик ЦРУ также предположил, что однажды ВСУ ответят властям, не позволив «клоуну» и дальше отправлять солдат на фронт.

По мнению Джонсона, украинские власти уже понимают, что больше не находятся в центре внимания США. В то же время Зеленский «сильно оторван от реальности, отрицая тяжелое положение на передовой», констатировал эксперт.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предостерег от пораженческих настроений среди командования войсками и структур власти страны. Он заявил, что людям, которые не верят в возможность победы Украины, не место во власти и командовании. При этом секретарь СНБО не стал называть имена тех, кто может демонстрировать подобные «пораженческие настроения» на Украине.

Ранее в ноябре бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен также призвал присмотреться к главе ГУР Украины, который, по его мнению, способен возглавить заговор против президента. По его словам, Зеленский и так находится в состоянии войны со своими генералами, а военачальники ради заключения мира с Россией вполне готовы сместить несговорчивого президента. О возможном госперевороте на Украине рассказал и российский политолог Денис Денисов.

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      Варвара Кошечкина
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