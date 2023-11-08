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11:46, 8 ноября 2023Россия

Семиклассник в противогазе и с ножом устроил переполох в петербургской школе

«Фонтанка»: в Петербурге семиклассник пришел в школу в противогазе и с ножом

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Санкт-Петербурге семиклассник пришел в школу на Васильевском острове в противогазе и с ножом и устроил переполох. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как пояснила изданию мать одного из учащихся, перед первым уроком подростка с самодельным оружием заметили в школьной рекреации. Дети доложили об инциденте родителям и те выдвинулись к учебному учреждению.

Прибывшим взрослым объяснили, что юношу удалось перехватить. Его увезли медики.

«На входе в учреждение сидит охранник и не работает электронный турникет, стоит рамка металлодетектора, но вероятно она не работает, если удалось пронести в школу нож», — поделилась родительница.

Как утверждает «Фонтанка», ученик заперся в туалете. Оттуда он кричал, что ненавидит музыкальную школу.

Ранее сообщалось, что в Ангарске Иркутской области восьмиклассник пронес в школу нож и случайно воткнул его в грудь другого ребенка. Мальчика поместили в изолятор временного содержания.

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      Анна Щербакова
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