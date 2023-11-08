Совбез ООН проведет закрытое заседание по «Северным потокам». Какова позиция России?

Совбез ООН 8 ноября проведет закрытое заседание по «Северным потокам»

Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание по диверсиям на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство Бразилии.

Заседание запланировано на среду, 8 ноября. Отмечается, что консультации Совбеза ООН запросила Россия. Помимо этого, Москва запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами Украины по Донецку.

Диверсии на «Северных потоках» произошли осенью прошлого года

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. 27 сентября того года об этом сообщила компания Nord Stream AG.

В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели военно-морские силы (ВМС), для установки бомб использовали подлодки.

Утверждается, что президент США Джо Байден был в курсе проведения операции

Согласно статье, разработку плана инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Также в обсуждении участвовали государственный секретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.

В России также обвинили США в причастности к диверсии

31 октября секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев заявил, что США причастны к подрыву газопроводов «Северный поток».

США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов Николай Патрушев секретарь Совета безопасности России

По его словам, США хотят решить свои экономические проблемы за счет других стран. В частности, Вашингтон подорвал «Северные потоки», чтобы Европа не могла получать газ из России.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских в разговоре с «Лентой.ру» не исключил возможности реконструкции подорванных в 2022 году газопроводов.

Условие [реконструкции] только одно: желание другой стороны покупать дешевый российский природный газ Игорь Ананских первый зампред комитета Госдумы по энергетике

Он также подчеркнул, что у России есть основания полагать, что к диверсии действительно причастен Вашингтон. «Это, безусловно, крупнейшая диверсия, которая повергла международное сообщество в шок», — заключил парламентарий.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такой инцидент, как взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», исторически мог стать поводом к началу войны.

Мы с вами не видим никакого скандала там, хотя это такие действия, исторически это было бы casus belli, то есть повод для войны Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

По его словам, газопроводы являются объектами критической инфраструктуры, взрыв на которых недопустим.