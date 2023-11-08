Совбез ООН проведет закрытое заседание по «Северным потокам». Какова позиция России?
Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание по диверсиям на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство Бразилии.
Заседание запланировано на среду, 8 ноября. Отмечается, что консультации Совбеза ООН запросила Россия. Помимо этого, Москва запросила срочное заседание СБ ООН в связи с ударами Украины по Донецку.
Диверсии на «Северных потоках» произошли осенью прошлого года
Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. 27 сентября того года об этом сообщила компания Nord Stream AG.
В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели военно-морские силы (ВМС), для установки бомб использовали подлодки.
Утверждается, что президент США Джо Байден был в курсе проведения операции
Согласно статье, разработку плана инициировал советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Также в обсуждении участвовали государственный секретарь США Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.
В России также обвинили США в причастности к диверсии
31 октября секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев заявил, что США причастны к подрыву газопроводов «Северный поток».
США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов
По его словам, США хотят решить свои экономические проблемы за счет других стран. В частности, Вашингтон подорвал «Северные потоки», чтобы Европа не могла получать газ из России.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских в разговоре с «Лентой.ру» не исключил возможности реконструкции подорванных в 2022 году газопроводов.
Условие [реконструкции] только одно: желание другой стороны покупать дешевый российский природный газ
Он также подчеркнул, что у России есть основания полагать, что к диверсии действительно причастен Вашингтон. «Это, безусловно, крупнейшая диверсия, которая повергла международное сообщество в шок», — заключил парламентарий.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такой инцидент, как взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», исторически мог стать поводом к началу войны.
Мы с вами не видим никакого скандала там, хотя это такие действия, исторически это было бы casus belli, то есть повод для войны
По его словам, газопроводы являются объектами критической инфраструктуры, взрыв на которых недопустим.