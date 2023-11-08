Россиянка разозлилась и укусила председательницу ТСЖ за нос

В Санкт-Петербурге председательницу ТСЖ укусила за нос соседка по дому

В Санкт-Петербурге женщина разозлилась на председательницу товарищества собственников жилья (ТСЖ) и укусила ее за нос. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в доме на улице Симонова в Выборгском районе. Конфликт между соседками вспыхнул в парадной, причины его не уточняются. В ночью на 8 ноября 61-летняя глава ТСЖ обратилась в полицию с просьбой наказать обидчицу. Женщина также пришла в медучреждение, чтобы зафиксировать травмы. Врачи диагностировали у потерпевшей множественные ушибы и царапины.

Ранее житель села Усть-Кишерть Пермского края укусил сотрудника полиции за палец, когда тот пытался его задержать из-за драки у пилорамы. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде исправительных работ на один год с удержанием 15 процентов из зарплаты ежемесячно в доход государства.