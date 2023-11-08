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13:34, 8 ноября 2023Забота о себе

Знаменитый актер рассказал о переломах и риске лишиться руки

Майкл Джей Фокс признался, что неоднократно ломал кости из-за болезни Паркинсона

Фото: Sven Hoppe / dpa / Globallookpress.com

Известный американский актер Майкл Джей Фокс рассказал о многочисленных переломах и риске потерять руку после падений, вызванных прогрессирующей болезнью Паркинсона. О трудностях жизни с диагнозом и его принятии он рассказал в интервью Town & Country.

62-летний Фокс напомнил, что в 2018 году он перенес операцию на позвоночнике, которая помогла ему вернуть способность ходить. Пройдя курс реабилитации, актер остался дома один, не смог удержать равновесие, упал и сломал плечо. По его словам, с тех пор такая ситуация неоднократно повторялась. Он ломал обе руки, разбил глазницу и скуловую кость. «В руку попала инфекция, и я почти лишился ее. Это было цунами неудач», — признался звезда фильма «Назад в будущее».

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Несмотря на трудности, знаменитый актер не жалуется на жизнь. По его словам, он осознает, что однажды ему придется прекратить борьбу. «Конечно, если бы я завтра ушел из жизни, это было бы преждевременно, но это не было бы чем-то неслыханным. Так что нет, я этого не боюсь», — сказал артист.

Ранее Майкл Джей Фокс, который более 30 лет борется с болезнью Паркинсона, рассказал, что помогает ему избежать депрессии. Артист признался, что старается наслаждаться каждым днем и каждым мгновением жизни.

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      Екатерина Улитина
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