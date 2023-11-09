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03:42, 9 ноября 2023Россия

Путин заявил об изменениях в защите россиян от долговых нагрузок

Путин сообщил об изменениях в защите граждан России с долговой нагрузкой
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин сообщил об изменениях в защите граждан с долговой нагрузкой. Об этом пишет РИА Новости.

На совещании с правительством российский лидер попросил министра экономического развития РФ Максима Решетникова начать с обсуждения вопроса о защите граждан с высокой долговой нагрузкой. Он указал, что в законодательстве есть некоторые изменения.

«И нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан», — подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что с начала года банкротами были признаны почти 250 тысяч россиян — треть количества за предыдущие семь лет.

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