Путин заявил об изменениях в защите россиян от долговых нагрузок

Путин сообщил об изменениях в защите граждан России с долговой нагрузкой

Президент России Владимир Путин сообщил об изменениях в защите граждан с долговой нагрузкой. Об этом пишет РИА Новости.

На совещании с правительством российский лидер попросил министра экономического развития РФ Максима Решетникова начать с обсуждения вопроса о защите граждан с высокой долговой нагрузкой. Он указал, что в законодательстве есть некоторые изменения.

«И нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан», — подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что с начала года банкротами были признаны почти 250 тысяч россиян — треть количества за предыдущие семь лет.