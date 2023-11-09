Россиянкам назвали опасные последствия окрашивания волос в яркие цвета

Врач Кохас: окрашивание волос в розовый может привести к проблемам кожи головы

Врач-трихолог и основатель Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас назвала россиянкам опасные последствия окрашивания волос в яркие цвета. Соответствующий комментарий публикует «Говорит Москва».

В первую очередь, специалистка призвала избегать изменений из натурального оттенка в розовый, голубой или зеленый. Она пояснила, что краски данных цветов практически невозможно смыть, и они наносят вред как взрослым, так и детским волосам. «Если завтра девочке захочется перекраситься в другой цвет или вернуть свой, самый вред будет в тот момент, когда придется избавляться от одного цвета и переходить в другой», — высказалась она.

При этом эксперт подчеркнула, что перед процедурой важно выбрать опытного специалиста, который проведет тест на аллергию. Кроме того, Кохас предупредила, что процедура может привести к проблемам кожи головы.

«Если мастер хороший, то окрашивание происходит без нанесения на кожу, но в любом случае мы этого касаемся. Если мы прокрашиваем корни, все равно мы кожи касаемся. Если дети аллергики, нужно всегда сделать сначала пробу на кожу — на запястье, если аллергии нет, то можно считать, что процесс окрашивания пройдет благоприятно», — уточнила доктор.

Ранее блогерша раскрыла действенный способ отрастить волосы и избавиться от перхоти. Так, девушка посоветовала очистить имбирь и поместить его в блендер, смешав с маслом гвоздики и виноградных косточек.