Блогерша раскрыла действенный способ отрастить волосы и избавиться от перхоти

Блогерша, имя и фамилия которой неизвестны, раскрыла действенный способ отрастить волосы и избавиться от перхоти с помощью домашних средств. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом naturalzana, преобразить свой внешний вид ей помогает приготовленная дома смесь. Так, девушка посоветовала очистить имбирь и поместить его в блендер, смешав с маслом гвоздики и виноградных косточек. При этом она уточнила, что также можно использовать масло авокадо или подсолнечное.

Затем пользовательница сети вылила полученный продукт на сковороду, добавив еще больше масла. «Поставьте это на плиту и варите на слабом огне около 30 минут», — порекомендовала она и добавила, что консистенцию важно помешивать. В конце девушка сообщила, что смесь необходимо процедить, остудить, а затем нанести на кожу головы.

Подписчики оценили рекомендацию блогерши в комментариях под постом. «Скоро попробую», «Действует лучше всего», «Вау», — написали они.

Ранее блогерша избавилась от залысины и раскрыла простой способ отрастить волосы. По ее словам, в течение двух месяцев она наносила по всей длине прядей масло розмарина.