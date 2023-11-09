Полковник рассказал о применяемом в войне Израиля и ХАМАС российском оружии

Полковник Матвийчук: в войне Израиля и ХАМАС применяется российское оружие

В ходе палестино-израильского конфликта применяется оружие российского производства, однако его количество незначительно, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об используемой в войне ХАМАС и Израиля российской технике он рассказал «Ленте.ру».

«Я полагаю, что там, конечно, есть российское оружие, но его количество незначительно. Там есть и гранатомет РПГ-7 у ХАМАС, там, скорее всего, есть противотанковые управляемые ракеты, которые в Киеве закупили, типа "Фагот" или "Корнет". Тем не менее их так мало, что пока аналитику проводить рано», — сказал Матвийчук.

Ранее заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль заявила, что появление у ливанской группировки «Хезболла» российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) станет колоссальной эскалацией. «Это бы нанесло огромный урон безопасности Израиля, особенно в то время, когда мы так напряженно работаем, чтобы не допустить открытия второго фронта», — отметила представитель Пентагона.

До этого газета The Wall Street Journal сообщала, что у США есть разведданные, что группа «Вагнер» может предоставить систему противовоздушной обороны ливанской шиитской группировке «Хезболла». По данным источников издания, речь идет о системе SA-22. Один американский чиновник заявил, что Вашингтон пока не подтвердил отправку системы, но следит за дискуссиями с участием группы и «Хезболлы».

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

