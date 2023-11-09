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23:56, 9 ноября 2023Интернет и СМИ

Стало известно о согласии ОАЭ ограничить реэкспорт в Россию важных товаров

Bloomberg: ОАЭ согласились ограничить реэкспорт в Россию чувствительных товаров

Фото: Lisa Shumaker / Reuters

Исполнительная власть Евросоюза (ЕС) сообщила странам-членам союза, что ОАЭ согласились ограничить реэкспорт в Россию чувствительных товаров, использовавшихся в военных целях на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников агентства, Европейская комиссия (ЕК) проинформировала послов стран ЕС об этом событии. Также отмечается, что аналогичные меры рассматривает Турция. «Эти меры будут распространяться на прямой реэкспорт и означают победу союзников Украины, которые пытаются перекрыть поток военных товаров в Россию», — говорится в материале Bloomberg.

Ранее сообщалось, что представители западных стран жалуются на то, что призывы к ОАЭ прекратить экспорт в Россию чипов и других санкционных товаров двойного назначения игнорируются в Абу-Даби. Поэтому в их планах — потребовать от ОАЭ прекратить сотрудничество с Россией.

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      Екатерина Подвигина
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