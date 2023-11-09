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14:59, 9 ноября 2023Спорт

Сын Кокорина оформил пента-трик в первом матче за детскую команду «Ариса»

Сын Кокорина Майкл оформил пента-трик в первом матче за академию «Ариса»

Фото: David W Cerny / Reuters

Сын российского форварда Александра Кокорина Майкл оформил пента-трик в матче за детскую команду «Ариса». Об этом сообщает Telegram-канал «Арсен Версен».

9 ноября шестилетний Майкл провел первый матч за академию «Ариса», пять раз поразив ворота соперников. В академию при клубе его приняли в сентябре.

5 сентября стало известно, что «Арис» вновь взял Кокорина в аренду у «Фиорентины». Контракт футболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024 с опцией продления еще на один год.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». Предыдущий сезон нападающий провел в аренде кипрской команды, став в ее составе победителем национального первенства. Также он был признан лучшим игроком турнира по версии Ассоциации футболистов Кипра.

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      Ксения Курашкина
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