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15:26, 9 ноября 2023Мир

Украина опередила Турцию на пути в Евросоюз. Почему европейские чиновники признали Киев более достойным?

МИД Турции в ответ на доклад ЕК заявил о двойных стандартах членства в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Доклад Европейской комиссии, где критикуется серьезное отставание Турции в области демократических стандартов и прав человека, является несправедливым и предвзятым. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) Турции в ответ на ежегодный доклад, представленный председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает агентство Reuters.

Мы категорически отвергаем необоснованные претензии и несправедливую критику, особенно по политическим критериям и главе о судебной власти и основных правах

МИД Турции

В заявлении ведомства также подчеркивается, что подход ЕС является неискренним, содержащим явные двойные стандарты, так как вопрос об основе фундаментальных прав вызывает споры даже среди государств --членов объединения.

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Еврокомиссии заявили о «членстве по заслугам» Украины в ЕС

Заявление Турции стало реакцией на ежегодный доклад Урсулы фон де Ляйен, представленный в Брюсселе. В нем объединение дает оценки готовности различных стран-кандидатов к вступлению в Европейский союз. Политик напомнила о принципе «членства по заслугам» на примере вопроса о вступлении Украины.

Сроки зависят от реформ, а также от принципа «членства по заслугам». Но как только Евросовет примет формальное решение о начале переговоров, они смогут стартовать немедленно

Урсула фон дер Ляйенпредседатель Европейской комиссии

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии, в отличие от Турции.

Рекомендацию к допуску Европейская комиссия дала, оценив прогресс в выполнении Украиной и Кишиневом поставленных задач по реформам

В частности, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.

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Путь Турции в Европейский союз

Отношения Турции с европейским интеграционным проектом насчитывают уже шесть десятилетий. В 1963 году турецкая сторона подписала соглашение об ассоциации с Европейским экономическим сообществом (ЕЭС) и получила в следующем году статус ассоциированного члена.

В 1987 году Турция подала заявку на вступление в объединение, но статус кандидата в ЕС страна получила только в 1999 году, а переговоры о вступлении начались еще через шесть лет

Несмотря на положительное общественное мнение турецкого населения к ЕС и желание вступить в объединение, Турция до сих пор не соответствует стандартам ЕС по многим критериям политической, экономической и правовой систем. В 2015 году президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о потере интереса к продолжению процесса евроинтеграции.

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters

Современное состояние переговоров Турции с ЕС

Возможности вступления Турции в объединение до сих пор оцениваются в стране скептически. По словам Эрдогана, ЕС заставляет Турцию ждать ответа по данному вопросу уже около 60 лет.

Если они откажутся от своего несправедливого отношения [к Турции], особенно касательно выдачи виз, то они исправят свои ошибки. Если же нет, то они потеряют право ожидать от нас чего-либо

Реджеп Тайип Эрдоганпрезидент Турции

В сентябре президент отметил, что страна никогда не нуждалась в помощи или поддержке ЕС. Журналист американского телеканала PBS задал Реджепу Эрдогану вопрос, готова ли Турция отказаться от процесса вступления в Европейский союз. В ответ он подчеркнул, что его страна придает большое значение решениям организации.

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      Максим Габриелян
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