Названы условия для вступления Украины и Молдавии в ЕС. Когда начнутся переговоры и что об этом говорят в России?

В Еврокомиссии назвали условия вступления Украины в ЕС и рассказали о сроках

Сроки вступления Украины в Европейский союз (ЕС) зависят от проведения страной реформ, а также от принципа «членства по заслугам». Такие условия назвала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как только Евросовет примет формальное решение о начале переговоров, они смогут стартовать немедленно Урсула фон дер Ляйен председатель Европейской комиссии

Также Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии. Такую рекомендацию орган дал после оценки прогресса в выполнении странами поставленных задач по реформам.

При этом предоставление переговорных сроков произойдет при выполнении Украиной и Молдавией определенных условий.

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Кроме того, Еврокомиссия рекомендовала Совету Европейского союза предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС с выполнением девяти условий.

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (слева) позируют для фото после встречи в Киеве, 2 февраля 2023 года Фото: Ukrainian Presidency / Anadolu / Getty Images

Украина, Молдавия и Грузия отреагировали на рекомендации Еврокомиссии

Президент Украины Владимир Зеленский назвал рекомендации Еврокомиссии о начале переговоров по вступлению страны в ЕС правильным шагом. Он подчеркнул, что в декабре украинская сторона ожидает от Евросовета политического решения.

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Помимо этого, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили приветствовал рекомендации, назвав сегодняшний день историческим. Он поблагодарил парламент страны за проделанную работу по исполнению рекомендаций. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе также подчеркнул, что за 20 месяцев с момента подачи заявки на статус кандидата Грузия прошла через множество трудностей.

В свою очередь, президент Молдавии Майя Санду заявила, что решение свидетельствует о признании усилий властей республики, которые работают над ее преобразованием. Отчет организации подтверждает проведение Молдавией серьезных реформ в прошлом году, добавила она.

Финальное решение о начале переговоров будет принято странами-участницами на заседании Евросовета 14-15 декабря.

Жители Херсона, 5 ноября 2023 года Фото: Viacheslav Ratynskyi / Anadolu / Getty Images

Еврокомиссия призвала не рассматривать 2030 год как дату расширения ЕС

Урсула фон дер Ляйен призвала при этом не рассматривать 2030 год как дату расширения ЕС. Членство является процессом, который основан на заслугах, обратила внимание политик.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также подчеркивала, что «ни одна из заявок на вступление в ЕС не может быть рассмотрена в ускоренном режиме». При этом она обещала министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что страна станет членом ЕС в будущем.

Тем не менее посол ЕС на Украине Катарина Матернова утверждала, что реалистичным сроком вступления страны в объединение можно назвать 2030 год. По ее словам, для этого стране потребуется провести еще немало реформ. Причем и в самом ЕС должны произойти внутренние политические изменения.

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) после подписания заявки страны на членство в Европейском союзе в Киеве, 28 февраля 2022 года Фото: Ukrainian Presidency / Anadolu / Getty Images

Россия оценила возможное членство Украины в ЕС

Еще в октябре президент России Владимир Путин заявлял, что страна никогда не была против планов Украины вступить в ЕС. Однако российская сторона всегда возражала против присоединения Украины к НАТО. Владимир Путин пояснил, что расширение альянса к границам России непосредственно угрожает безопасности страны.

Однако он подчеркивал, что предложение Украине по вступлению в ЕС означает уничтожение всех ключевых отраслей производства, которыми страна гордилась в советский период.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин также заявлял, что вступление Украины в ЕС будет равнозначно присоединению страны к враждебному по отношению к России блоку, а потому сделает невозможным сохранение государством нейтралитета. Дипломат пояснил, что в последние годы ЕС утратил прежние самостоятельность и нейтральность.