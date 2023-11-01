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11:38, 1 ноября 2023Мир

В Еврокомиссии прокомментировали вопрос вступления Украины в ЕС

Politico: ЕК посоветовала начать диалог о статусе Украины в ЕС без привилегий
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) посоветовала властям Евросоюза (ЕС) начать диалог о вступлении Украины в организацию, но Киеву не стоит ожидать каких-либо преференций в связи с ее статусом или ускоренного рассмотрения украинской заявки. Об этом со ссылкой на комментарий главы МИД Германии Анналены Бербок сообщает газета Politico.

Как сообщает издание, 8 ноября Еврокомиссия опубликует отчет, в выводах которого авторы документа будут рекомендовать европейским властями «начать диалоги о принятии [в состав сообщества] Украины и Молдавии», но без каких либо привилегий.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Бербок отметила, что «ни одна из заявок на вступление в ЕС не может быть рассмотрена в ускоренном режиме».

Ранее бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Украина не может стать членом ЕС без проведения соответствующих реформ. Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это коррумпированная на всех уровнях общества страна, сказал Юнкер.

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      Виктория Кондратьева
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