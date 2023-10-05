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08:41, 5 октября 2023Мир

В Европе объяснили проблемы Украины с вступлением в ЕС

Экс-глава ЕК Юнкер заявил, что Украина не может стать членом ЕС без реформ

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина не может стать членом Европейского союза (ЕС) без проведения соответствующих реформ. Проблемы Киева с евроинтеграцией объяснил бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, передает Augsburger Allgemeine.

«Нельзя давать ложных обещаний народу Украины, который по уши в страданиях. Я очень возмущен некоторыми голосами в Европе, которые обманывают украинцев, заставляя их думать, что они могут немедленно стать членами», — заявил он.

По его словам, такая ситуация не подходит ни ЕС, ни Украине. Любой, кто имел дело с Украиной, знает, что это коррумпированная на всех уровнях общества страна, напомнил Юнкер. Несмотря на все усилия, она не может быть присоединена к Евросоюзу, ей нужны масштабные внутренние реформы, сказал он.

Если в Молдавии и на Украине будет достигнут прогресс, у них должна быть возможность принять участие в некоторых частях европейской интеграции. Евросоюзу следует работать над тем, чтобы сделать возможным нечто вроде частичного присоединения, разумной формы быстрого расширения, подытожил он.

Ранее ЕК подтвердила дискуссию о пересмотре бюджета на вступление Украины в Евросоюз. Уточняется, что она занимается серьезным пересмотром программ объединения перед расширением, чтобы понять, как их адаптировать в условиях широкого Евросоюза.

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    Виктория Кондратьева
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