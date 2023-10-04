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13:49, 4 октября 2023Мир

В ЕК прокомментировали пересмотр бюджета на Украину

Еврокомиссия подтвердила дискуссию о пересмотре бюджета на вступление Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила дискуссию о пересмотре бюджета на вступление Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий ЕК.

«Как заявила [12 сентября в Европарламенте] председатель [ЕК Урсула] фон дер Ляйен в своей речи о состоянии ЕС, мы работаем над серьезным пересмотром программ Евросоюза перед расширением, чтобы понять, как они должны они быть адаптированы в условиях широкого Евросоюза», — заявила представитель ЕК Арианна Подеста.

По ее словам, блок должен вести дискуссию о будущем бюджета, в том числе о его объеме и путях финансирования.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл подробности о возможном вступлении Украины в Евросоюз. По его словам, Киев получает позитивные сигналы от Брюсселя по этому вопросу, решение о членстве Украины в организации уже принято.

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    Виктория Кондратьева
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