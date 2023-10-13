Путин оценил последствия стремления Украины в Евросоюз

Путин: предложение Евросоюза Украине означало уничтожение многих производств

Предложение Евросоюза (ЕС), адресованное Украине, означало уничтожение всех ключевых отраслей производства, которыми республика гордилась в советский период. Так оценил последствия стремления Киева в ЕС президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Если почитать то, что Евросоюз предлагал тогда Украине, то, что, видимо, сейчас реализуется, это просто было равнозначно уничтожению всех основных отраслей производства, которыми когда-то Советская Украина гордилась», — сказал президент.

По его словам, последствия проводимого Киевом курса в настоящий момент видны. «Но мы сейчас и наблюдаем, что там ничего и не осталось уже», — заключил Путин.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что решения о начале переговоров о вступлении в ЕС других стран невозможны до принятия положительного решения по Киеву.