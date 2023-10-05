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19:45, 5 октября 2023Бывший СССР

Путин заявил об отсутствии возражений против вступления Украины в ЕЭС

Путин: Россия не возражала против планов Украины о вступлении в ЕЭС

Фото: Yves Herman / Reuters

Россия никогда не возражала против планов Украины о вступлении Украины в Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

При этом глава государства отметил, что Москва всегда выступала против присоединения Киева к НАТО. «Эта позиция имеет под собой определенные серьезные основания, поскольку расширение НАТО к нашим границам непосредственно угрожает нашей безопасности», — пояснил президент.

Во время выступления на форуме Путин также рассказал о планах в отношениях с европейскими странами, отметив, что «Россия не собирается навязывать себя Европе». «Не мы захлопываем дверь, а Европа создает железный занавес себе в убыток», — подчеркнул он.

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    Алевтина Запольская
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