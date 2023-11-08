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14:49, 8 ноября 2023Бывший СССР

В Еврокомиссии назвали условия для вступления Украины в ЕС

Фон дер Ляйен: фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз (ЕС) зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам», передает РИА Новости.

«Сроки зависят от реформ, а также от принципа «членства по заслугам». Но как только Евросовет примет формальное решение о начале переговоров, они смогут стартовать немедленно», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в Евросоюз Украины и Молдавии. Рекомендацию к допуску Еврокомиссия дала, оценив прогресс в выполнении Киевом и Кишиневом поставленных задач по реформам. В частности, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и защиты прав нацменьшинств.

Журналист Барбара Эртель в статье для Tageszeitun оценила шансы Украины на вступление в ЕС и подчеркнула, что Зеленский понимает туманность этой перспективы. «Разве не говорят постоянно власть имущие, что особого подхода для Украины, даже по сравнению с другими претендентами на вступление в ЕС, такими как Молдавия, не будет?» — задала вопрос она.

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      Анастасия Яланская
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