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07:26, 28 октября 2023Мир

В Германии оценили шансы Украины на вступление в ЕС

TAZ: президент Зеленский понимает туманность шансов вступления Украины в ЕС

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призывает активизировать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС), хотя прекрасно понимает, что эти предложения далеки от реальности. С таким мнением выступила журналист Барбара Эртель в статье для Tageszeitun.

Автор TAZ оценила шансы Украины на вступление в ЕС и подчеркнула, что Зеленский понимает туманность этой перспективы. По ее мнению, политик делает привычные действия с начала конфликта — «палит из всех орудий — как лично, так и по видеосвязи».

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«Разве не говорят постоянно власть имущие, что особого подхода для Украины, даже по сравнению с другими претендентами на вступление в ЕС, такими как Молдавия, не будет?» — задумалась она.

Ранее Зеленский подписал закон, необходимый для вступления Украины в Евросоюз. Теперь доходы ряда высших чиновников и политиков страны будут проверяться банками даже после их отставки.

До этого депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Украина приняла законопроект о финансовом мониторинге политически значимых лиц. Таким образом Киев выполнил требования для начала переговоров о членстве в ЕС.

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      Марина Совина
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