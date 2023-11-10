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01:47, 10 ноября 2023Россия

В России предложили новый вариант сокращения рабочей недели. Как это может отразиться на россиянах?

ГД предложили уменьшить рабочий день на час перед праздниками
СюжетЧетырехдневная рабочая неделя:

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели на один час — с 40 до 39 часов. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Законопроект вносит правки в статью 95 Трудового кодекса (ТК) России, в которой закреплено сокращение рабочего дня на час перед государственными праздниками, распространяя ее действие на все дни предшествующие выходным. Это также потребует изменения части 2 статьи 91 ТК, в которой на данный момент прописана максимальная планка продолжительности рабочей недели в 40 часов.

В пояснительной записке авторы документа подчеркнули, что современные условия труда усилили давление на психическое и моральное состояние наемных рабочих, что негативно сказывается на работоспособности граждан. Они обратили внимание, что, несмотря на установленную законом продолжительность рабочего времени, большинство россиян находятся на рабочих местах больше, чем восемь часов в день. На это влияет необходимость прибыть до начала трудового дня, а также выполнение сопутствующих основным обязанностям поручений.

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«Помимо этого, многие работодатели злоупотребляют, увеличивая объемы производства без увеличения штатов сотрудников и вынуждая работников работать в условиях постоянных переработок, которые не оплачиваются», — отмечается в пояснении.

Кроме того, по словам авторов законопроекта, пандемия коронавируса еще сильнее стерла рамки обычного графика. При этом работа в режиме нон-стоп провоцирует появление ряда проблем, включая выгорание, стресс и хроническую усталость.

Для сокращения рабочих часов нашли множество причин

Ранее в Госдуме предложили законодательно закрепить норму, сокращающую рабочий день при экстремальных погодных условиях. Нормами о сокращении рабочего дня предлагается дополнить ТК. Как напомнил автор инициативы зампред Госдумы Борис Чернышов особенности работы при очень низких или высоких температурах в настоящее время в Трудовом кодексе не установлены, но работодатель обязан обеспечивать условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.

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В августе лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести сиесту на юге России — трех- или четырехчасовой перерыв в жару для работников. Также можно принять меры по переводу части сотрудников на удаленку либо ввести четырехдневную рабочую неделю, чтобы сотрудники успевали восстанавливаться после жаркой погоды. Еще одним плюсом парламентарий назвал снижение числа заторов на дорогах.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» заявила, что рабочую неделю нужно сократить с 40 до 36 часов. По ее словам, благодаря цифровизации и развитию программного обеспечения эффективность труда выросла в несколько раз, поэтому сейчас лучшее время для принятия подобных решений.

Кроме того, в августе Институт исследования проблем современной политики (ИИПСП) предложил признать рабочим время, потраченное на поездку из дома до офиса и обратно. В организации отметили, что некоторые россияне тратят на дорогу от 10 до 20 часов в неделю.

В России поднимался вопрос о переходе на четырехдневку

Весной 2023 года выяснилось, что работодатели одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Согласно опросу hh.ru, 81 процент российских работодателей выступают за сокращение рабочей недели. Основным плюсом четырехдневки респонденты отметили уменьшение выгорания сотрудников, а минусом — необходимость снижать зарплату работникам.

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Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина предупредила, что четырехдневка может оказать серьезное влияние на развитие всей экономики страны. Так, при четырехдневной рабочей неделе у работников появится еще 28 дней выходных, что может снизить производительность труда.

В свою очередь, помощник российского президента Максим Орешкин напомнил, что действующее законодательство и так дает работникам и работодателям право самим договориться о сокращенной рабочей неделе. Это возможно потому, что предприятия страны сами определяют график работы.

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      Марина Совина
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      В России предложили новый вариант сокращения рабочей недели. Как это может отразиться на россиянах?

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