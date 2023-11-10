В российском лесу нашли схрон с мефедроном на 100 миллионов рублей

В Нижегородской области нашли крупнейший в истории региона схрон мефедрона

В Починковских лесах Нижегородской области нашли схрон мефедрона стоимостью более 100 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, тайник оказался самым крупным за всю историю региона. О его местоположении узнали полицейские из Рязани от задержанного продавца запрещенных веществ. Проверить информацию они отправились вместе с коллегами из Починок.

В указанном месте оперативники увидели спиленные и странно поваленные березы. Под ними оказался строительный мусор, а в нем — перемотанные скотчем полиэтиленовые мешки с мешками поменьше. Они, в свою очередь, содержали свертки из водонепроницаемого пластика с еще более мелкими свертками.

Главу наркобизнеса разыскивают.